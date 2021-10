Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch: October 8 – 9, 2021

Subed er a Kemeldillel a

Delbechel Olewachel Ichiro

Mlo smecher: August 31, 2021

Sils er a Kemeldiil: Friday, October 8, 2021

A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Ngertukirang, Ngerusar, Airai e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a Did er a Medorm, Aimeliik

😇😇😇😇😇

Subed er a Kemeldillel a

Fernando “Nando” Ngirdimau

Mlo smecher: September 3, 2021 (Taiwan)

Sils er a Kemeldiil: Friday, October 8, 2021

A chebul a mla mei, a Kemeldiil a mo er ngii er a Oikull Center, Airai el omuchel er a 10:00am el mo telial sils e mochu er a ked

😇😇😇😇😇

Subed er a Cheldecheduch er a

Helencia Ngirachedeng Sambal

Bechil a Baules Sambal

Sils er a Cheldecheduch: Friday, October 8, 2021

A Cheldecheduch a mo er ngii er a Bai er a Maiberel, Medalaii, Koror el omuchel er a 10:00am

Subed er a Kemeldillel a

Helencia Ngirachedeng

Mlo smecher: September 16, 2021

Sils er a Kemeldiil: Saturday, October 9, 2021

A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a blil a Mihaina Koshiba el nga er a Medalaii, Koror e mengemeldiil el mo 12:00pm e mo tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Beliliou el mo er a Ikelesia er a Peleliu Evangelical Church e mochu medakl. Ea omerael a lmuut el mei er a Oreor er a osisiu el sils

😇😇😇😇😇

Subed er a Kemeldillel a

Lorenza Joseph

