Subed er a Kemeldiil: February 5, 2021

Subed er a Kemeldillel a

FLORENCE SALVADOR

Mlo smecher: December 28, 2020

Sils er a Kemeldiil: Friday, February 5, 2021

A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:45am el mo er a Ikelesia er a Sacred Heart Church, ea uriul er a misang eng mo er a Fisheries Dock e tuobed er a 8:00am el mo er a Beliliou e mo mengemeldiil er a blirir el nga er a Kloulklubed el mo telial sils e mochu medakl. Ea omerael a lmuut er a osisiu el sils

Subed er a Kemeldillel a

DEBORAH MALCHIYANGED

AUDIO WILL BE POSTED WHEN AVAILABLE