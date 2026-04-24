Subed er a Kemeldiil (Apr. 30, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
SELINA RAMON RECHETUKER
<> NGELEKEL A MLE UCHERAMEDEB KYOSHI RAMON CARLOS ME A MLE DIRREMASECH BLUMEL RAMON
<> MLO SMECHER – APR. 11, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – THU., APR. 30, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A IKELESIA ER A CHAIDIRENGUL A HESUS EL NGA ER A OREOR, E MO ER NGII A MISANG ER NGII EL MO MEREK, E TUOBED EL MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL, NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A OMERAEL EL MO ER A OMELAKL ER A NGEAUR. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS