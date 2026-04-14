Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Apr. 17-18, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
PHILIANDER ULTIRAKL “UTIRAI “AUGUSTINE
<> NGELEKEL A DEMBERT OBAK
<> MLO SMECHER – APR. 01, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – FRI., APR. 17, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL NGA ER A AIRAI, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A KED COMMUNITY CENTER, E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS E MO MEDAKL ER A ITIRONG ER A ORDOMEL
LLEMALT NGIRAILEMESANG
<> NGELEKEL A MLE PAULINE “INA” RIVERA
<> MLO SMECHER – MAR. 30, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SAT., APR. 18, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A BLIL, NGII ME A BECHIL ER A UWAI, EL NGA ER A NGERBODEL EL DI MO ULTAB, E MOCHU ER A BLIL A REKLAI ER A MELEKEOK, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A UUDES ER A NGERKESEUANG
MAYLO BIDRUU ASANUMA
<> NGELEKEL A CHRISTIANA NGIRAMOS ME A IBAU HASINTO ASANUMA
<> MLO SMECHER – MAR. 31, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – SAT., APR. 18, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM E DI MELEMALT EL MO ER A BLIL A DEMAL ER A NGERKESOAOL E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU MEDAKL ER A BELONG ER A NGERMID
STEWART SABURO
<> NGELEKEL A TAITEL SABURO ME A OLGA SABURO
<> MLO SMECHER – MAR. 30, 2026 (MERIKEL)
<> SILS ER A KEMELDIIL – SAT., APR. 18, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLIL A CAMILLA SHIRO EL NGA ER A NGERMETONG, NGERCHELONG, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED