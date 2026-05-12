Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (May 14-15, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
MARCIA TIA NGCHEED
<> NGELEKEL A NGCHEED BELIBEI
<> MLO SMECHER – APR. 25, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – THU., MAY 14, 2026
<> A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL MO SUELEB E MOCHU ER A ELAB, NGARAARD ER A KED EL MO MEDAKL
KENNARD SUGIYAMA
<> NGELEKEL A SENNA O. AZUMA ME A EDWIN SUGIYAMA
<> MLO SMECHER – APR. 28, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRI., MAY 15, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A TUTAU EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E MO MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL ER A NGERBODEL, OREOR