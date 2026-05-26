Subed er a Kemeldiil (05/28-30/2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
GLENNA BECHES TAKADA
- NGELEKEL A ONGESII BECHES ME A SECHEDUI NGOTEL
- MLO SMECHER – MAY 18, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, MAY 28, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGERCHELONG EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A BISECHERAD
SARIUS NGIRALMUUT
- NGELEKEL NGIRALMUUT ITELMONG
- MLO SMECHER – MAY 12, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, MAY 29, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A OIKULL CENTER, AIRAI ER A TUTAU EL MO IETA SILS, E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A OIKULL
SERAFINA “SERABI” DEBELBOT
- NGELEKEL A MLE BECHEKELDIL ISAU ME A DEBELBOT
- MLO SMECHER – MAY 11, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, MAY 29, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO IETA SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO KLOI ER A BAI ER A NGERUBESANG, MELEKEOK EL TANG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL EL OBENGKEL A DELAL ER A TECHOBEI-OLEKULL ER A BELUU ER A MELEKEOK
LEONA ITO
- NGELEKEL A IYECHAD ITO NGIRABEKUU
- MLO SMECHER – MAY 10, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, MAY 30, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLIL A OCHEDAL ER A GODWIN ITO EL NGA ER A NGERBECHED, OREOR, E MENGEMELDIIL EL MO SUELEB 12:00PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MERAEL EL MO ER A BELILIOU EL MO ULTAB ER A NGITICHIRUR EL TANG EL SIKANG, E TUOBED EL MO ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT ER A OSISIU EL SILS