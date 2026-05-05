Subed er a Kemeldiil (May 08-10, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
UODELCHAD MODESTA REKOI NGIRASWEI
<> MLO SMECHER – APR. 10, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAY 08, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, E MO ER NGII A MISANG ER NGII ER A 7:00AM. EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO ER A BLAI ER A KEMONG, NGIWAL, EL TANG EL SIKANG, E MOCHU ER A KED ER A TELIAL SILS
SECHEDUI ITO
<> NGELEKEL A IYECHAD ITO NGIRABEKUU
<> MLO SMECHER – APR. 19, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – SAT., MAY 09, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A BLIL A OCHEDAL ER A GODWIN ITO EL NGA ER A TIULL ER A NGERBECHED, E MENGEMELDIIL EL MO SUELEB 12:00PM E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MO ER A BELILIOU EL MO ULTAB ER A BLIL EL NGA ER A NGITICHIRUR EL TANG EL SIKANG, E TUOBED EL MO ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS
RUCHITONG HENOK UDUI
<> NGELEKEL A UMANG MELEDANG ER A BLAI ER A KEBOU
<> MLO SMECHER – APR. 25, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – SUN., MAY 10, 2026
<> A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL MO SUELEB E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERNGESANG, NGCHESAR