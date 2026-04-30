Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Apr. 30 – May 4, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
SELINA RAMON RECHETUKER
<> NGELEKEL A MLE UCHERAMEDEB KYOSHI RAMON CARLOS ME A MLE DIRREMASECH BLUMEL RAMON
<> MLO SMECHER – APR. 11, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – THU., APR. 30, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A IKELESIA ER A CHAIDIRENGUL A HESUS EL NGA ER A OREOR, E MO ER NGII A MISANG ER NGII EL MO MEREK, E TUOBED EL MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL, NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A OMERAEL EL MO ER A OMELAKL ER A NGEAUR. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS
JEROME ESEBEI TEMENGIL
<> NGELEKEL A MASAMI TEMENGIL
<> MLO SMECHER – APR. 07, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRI., MAY 01, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL A MISANG ENG TUOBED EL MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E MO ER A BLIL ER A ULIMANG, NGARAARD EL EDEI EL SIKANG, E MENGAI A DUI, E MO ER A ODESNGELEL A ROIS ER A ULIMANG. TIANG A KEMELDIIL LOBENGKEL A CHELDECHEDUCH ER A OSISIU EL SILS
KALISTA ESEBEI
<> NGELEKEL A MLE ESBANGEL ESEBEI ARBEDUL ME A UCHELIEI TEMAEL ESEBEI
<> MLO SMECHER – APR. 14, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL – SUN., MAY 03, 2026
<> A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL ER A TUTAU EL M SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A OLLEI, NGERCHELONG
REKEMESIK SURANGEL WHIPPS, SR.
<> MLO SMECHER – APR. 22, 2026
<> SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – MON., MAY 04, 2026
<> A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 5:30AM EL MO ER A SDA CHURCH, E TUOBED EL MO ER A BAI ER A MENGELLANG, NGERCHELONG EL TANG EL SIKANG, E TUOBED EL MO ER A STATE FUNERAL ER A CAPITOL BUILDING, NGERULMUD, MELEKEOK, E TUOBED EL MO ER A BLAI ER A INGLAI ER A MECHEBECHUBEL, NGATPANG E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS E MO ER A KED