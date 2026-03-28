Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Apr. 03-04, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
DIZON OLKERIIL NGIRKELAU
- NGELEKEL A KERNGILIANGED OLKERIIL
- MLO SMECHER – MAR. 16, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., APR. 03, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL, NGETKIB, AIRAI EL LOMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E MO ER A NGCHEMIANGEL, AIMELIIK EL MO ULTAB ER A BAI EL TANG EL SIKANG E MO MELAKL
RECHIREI OSIAR SPIS
- MLO SMECHER – FEB. 28, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., APR. 04, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM E DI MELEMALT EL MO ER A BAI ER A NGEBEI, NGARCHELONG E MENGEMELDIIL E MENGKAD A BLALS, E MO ER A KED ER A TELIAL SILS
JUNIOR “NIOCH” HOSEI
- NGELEKEL A ECHOL HOSEI
- MLO SMECHER – MAR. 17, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH– SAT., APR. 04, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM E MO ER A NGATPANG EL MO TUAB ER A NGATPANG EVANGELICAL CHURCH, E MOCHU ER A BLIL A DELAL ER A ECHOL, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL EL OBENGKEL A HOSEI ER A NGATPANG