Subed er a Kemeldiil (Mar. 27, 2026)

AuthorJaniz RuetinagUpdated on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil (Mar. 27, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

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KRISPIN TERMETEET

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  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAR. 27, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:00AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BAI ER A NGERCHEMAI EL TANG EL SIKANG, E MO ER A OIKULL CENTER E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED

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MATSKO TKEL FILIBERT

  • NGELEKEL A TKEL SIMEON ME A ITEI TKEL
  • MLO SMECHER – MAR. 1, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAR. 27, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL MO MENGEMELDIIL EL MO SUELEB E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A BITAL-KED ER OREOR

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