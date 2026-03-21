Subed er a Kemeldiil (Mar. 27, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
KRISPIN TERMETEET
- NGELEKEL A MLE REKLAI EUSEBIO TERMETEET
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAR. 27, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:00AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BAI ER A NGERCHEMAI EL TANG EL SIKANG, E MO ER A OIKULL CENTER E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
MATSKO TKEL FILIBERT
- NGELEKEL A TKEL SIMEON ME A ITEI TKEL
- MLO SMECHER – MAR. 1, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAR. 27, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL MO MENGEMELDIIL EL MO SUELEB E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A BITAL-KED ER OREOR