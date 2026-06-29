Subed er a Kemeldiil (Jul. 03-04, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
ROCKY NGIRASWEI
- MLO SMECHER – JUN. 22, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 03, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL DI MO ULTAB ER A BLIL ER A CHOLL, NGARAARD E MOCHU ER A KED
CLIVE “KELIB” TELEI
- NGELEKEL A TECHETBOS E BEDUL MELUAT TELEI ME A DIRNGERMADELIANG KATAN TELEI
- MLO SMECHER – JUNE 17, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, JULY 04, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM E MO ER A BLIL EL NGA ER NGERULUOBED, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS, E MOCHU MEDAKL ER A KED