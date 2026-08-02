Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Aug. 06-08, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
EBAS LSAU USAKL MASAYUKI
- MLO SMECHER – JULY 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, AUGUST 06, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGERBECHED, OREOR ER A ODESONGEL ER A BLAI ER A NGERMECHIMECH
NGIRAIKELAU FRANCISCO GIBBONS
- MLO SMECHER – JULY 22, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – THURSDAY, AUGUST 06, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:30AM EL MO ER A KED ER KEMAIS EL NGA ER A MEKETII, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL EL NGA ER A NGERBODEL
RHAPIN WOEK SESARIO SEWRALUR
- MLO SMECHER – JULY 10, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, AUGUST 07, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO KLOI ER A MAISU TELKIB, EA 7:30AM ENG TUOBED ER A NGEMELACHEL EL MO ER A MISANG ER A SACRED HEART CHURCH ER A 8:00AM, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO MENGEMELDIIL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO KLOI ER A BLIL A REKLAI ER A MELEKEOK EL TANG EL SIKANG, E MO ER A KED
BECHEKLDIL AKEMI ELBELAU THOMAS
- MLO SMECHER – JULY 03, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, AUGUST 08, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BAI ER A NGERUBESANG, MELEKEOK E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A INGAS