Subed er a Kemeldiil (Nov. 19-23, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
REHABEAM HABEAM ‘HABE’ MADLUTK
- NGELEKEL A MADLUTK IBUTIRANG
- MLO SMECHER – NOVEMBER 04, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI
ERICA REMOKET NGIRAIBIOCHEL IMMANUEL
- MLO SMECHER – NOVEMBER 04, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MELAKL ER A NGCHERAU, IYEBUKEL, NGARCHELONG
EBILREKLAI MITSKO BASILIUS WALTER
- MLO SMECHER – OCTOBER 21, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 21, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK ER A BELUU ER A MELEKEOK ER A 8:00AM. EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BLAI ER A CHADESIKEBIL E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A TROLII ER A MELEKEOK
ELISA NGIRAIRISONG SEBANGIOL
- MLO SMECHER – NOVEMBER 06, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – MONDAY, NOVEMBER 23, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A BITAL-KED ER OREOR