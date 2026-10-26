Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Oct. 29 – Oct. 31, 2026)

AuthorJaniz RuetinagUpdated on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Oct. 29 – Oct. 31, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

 

🌹🌹🌹🌹🌹

DOROTHY KUKIUT SUMOR

  • NGELEKEL A MLE NGIRAUAUCH KUKIUT DANIEL
  • MLO SMECHER – OCTOBER 12, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, OCTOBER 29, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A IDECHOR ER A INGLAI, NGATPANG

🌹🌹🌹🌹🌹

BUK E DESENGANG EMIL RAMARUI

  • MLO SMECHER – OCTOBER 11, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 30, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A BAI ER A RENGARA OLDIANG, NGCHESAR EL MO MENGKAD A BLALS, E MOCHU MEDAKL ER A NGERAUS

🌹🌹🌹🌹🌹

ALLEN REMELIIK

  • NGELEKEL A ADERKEROI POSTOL REMELIIK ME A UREKED NGOTEL
  • MLO SMECHER – OCTOBER 14, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, OCTOBER 31, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED A OMERAEL ER A 8:00AM EL MO ER A BELILIOU EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK, E MOCHU ER A BLIRIR EL NGA ER A KOSKA E MENGEMELDIIL EL OBENGKEL A CHELDECHEDUCH EL MO IETA SILS, E MOCHU ER A KED. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS

🌹🌹🌹🌹🌹

ROSA MYSTICA IKEYA

  • NGELEKEL A IKYASANG BLAU ME A TOSKO ULECHONG IKEYA
  • MLO SMECHER – SEPTEMBER 27, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, OCTOBER 31, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM E MELEMALT EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL NGA ER A MELEKEOK, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ULTAB ER A BLIL A REKLAI BAO NGIRMANG, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI

🌹🌹🌹🌹🌹