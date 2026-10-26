Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Oct. 29 – Oct. 31, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
DOROTHY KUKIUT SUMOR
- NGELEKEL A MLE NGIRAUAUCH KUKIUT DANIEL
- MLO SMECHER – OCTOBER 12, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, OCTOBER 29, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A IDECHOR ER A INGLAI, NGATPANG
BUK E DESENGANG EMIL RAMARUI
- MLO SMECHER – OCTOBER 11, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 30, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A BAI ER A RENGARA OLDIANG, NGCHESAR EL MO MENGKAD A BLALS, E MOCHU MEDAKL ER A NGERAUS
ALLEN REMELIIK
- NGELEKEL A ADERKEROI POSTOL REMELIIK ME A UREKED NGOTEL
- MLO SMECHER – OCTOBER 14, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, OCTOBER 31, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED A OMERAEL ER A 8:00AM EL MO ER A BELILIOU EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK, E MOCHU ER A BLIRIR EL NGA ER A KOSKA E MENGEMELDIIL EL OBENGKEL A CHELDECHEDUCH EL MO IETA SILS, E MOCHU ER A KED. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS
ROSA MYSTICA IKEYA
- NGELEKEL A IKYASANG BLAU ME A TOSKO ULECHONG IKEYA
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 27, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, OCTOBER 31, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM E MELEMALT EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL NGA ER A MELEKEOK, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ULTAB ER A BLIL A REKLAI BAO NGIRMANG, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI