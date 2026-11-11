Subed er a Kemeldiil (Nov. 13-15, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
SADARIA SUMANG ELIDECHEDONG
- MLO SMECHER – NOVEMBER 02, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 13, 2026
- A KEMELDIIL A DI MO ER NGII ER A BLIL EL NGA ER A SECHEMUS, OREOR ER A TUTAU EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGERUBESANG, MELEKEOK EL MO TUAB ER A BLIL A EBAS KYOKO SUMANG ER A MERESEBANG EL TANG EL SIKANG, E MOCHU ER A OMELAKL ER A KED ER A TECHOBEI
JOHN KITALONG SIKYANG
- NGELEKEL A SUSANA SIKYANG EL NGELEKEL A ORUULRENG NGIRDENGOLL
- MLO SMECHER – OCTOBER 30, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 14, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A SAINT MICHAEL CATHOLIC CHURCH EL NGA ER A NGERBECHED, OREOR. EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A BLIL EL NGA ER A KESEBELAU, IRRAI EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
MAGDALENA ‘TININA’ IKESAKES
- NGELEKEL A TMETBAB LIM ME A IKESAKES OIPH
- MLO SMECHER – NOVEMBER 05, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, NOVEMBER 15, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A KED