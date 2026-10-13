Subed er a Kemeldiil, Cheldecheduch me a Omengudel el Udoud (Oct. 15 – Oct. 18, 202)

AuthorJaniz RuetinagUpdated on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil, Cheldecheduch me a Omengudel el Udoud (Oct. 15 – Oct. 18, 202)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

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BECHEKELDIL E EBIL-TECHEBUB KUYE BELELAI-ANASTACIO

  • BECHIL A SABINO ANASTACIO
  • SILS ER A CHELDECHEDUCH – THURSDAY, OCTOBER 15, 2026
  • A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR
  • MLO SMECHER – SEPTEMBER 26, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, OCTOBER 17, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH EL NGA ER A ECHANG, OREOR, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BLIL ER A MEYUNS EL OKEDEI EL BUNG ENG TOBEDUNG EL MO MENGEMELDIIL ER A BLAI ER A NGERIBUKEL, NGERBECHED EL MO 3:00PM, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A BLAI ER A NGERIBUKEL

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BENHART NGIRABLOSCH

  • MLO SMECHER – OCTOBER 01, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – OCTOBER 24, 2026 (SAIBAL)
  • SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
  • A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A NGIRCHAU BESUR KANAI EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 10:00AM EL MO EITA SUELEB

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HILARIA TECHERENG REBELKUUL ELLECHEL

  • MLO SMECHER – OCTOBER 04, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ULTAB ER A BLAI ER A MELENGEL, MELEKEOK E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI

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NGIRAKLANG JOHN BULLONG SKEBONG

  • MLO SMECHER – SEPTEMBER 13, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
  • A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A RUBAK EL NGA ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI

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ERIU E ADERDEI KRISPIN TERMETEET

  • NGELEKEL A MLE REKLAI EUSEVIO TERMETEET
  • SILS ER A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, OCTOBER 17, 2026
  • A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 4:00PM

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IYAR LAITER DOLMERS

  • MLO SMECHER – SEPTEMBER 19, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, OCTOBER 18, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO IETA ER A SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A IMUL, AIMELIIK

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