Subed er a Kemeldiil, Cheldecheduch me a Omengudel el Udoud (Oct. 15 – Oct. 18, 202)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
BECHEKELDIL E EBIL-TECHEBUB KUYE BELELAI-ANASTACIO
- BECHIL A SABINO ANASTACIO
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – THURSDAY, OCTOBER 15, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, OCTOBER 17, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH EL NGA ER A ECHANG, OREOR, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BLIL ER A MEYUNS EL OKEDEI EL BUNG ENG TOBEDUNG EL MO MENGEMELDIIL ER A BLAI ER A NGERIBUKEL, NGERBECHED EL MO 3:00PM, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A BLAI ER A NGERIBUKEL
BENHART NGIRABLOSCH
- MLO SMECHER – OCTOBER 01, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – OCTOBER 24, 2026 (SAIBAL)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A NGIRCHAU BESUR KANAI EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 10:00AM EL MO EITA SUELEB
HILARIA TECHERENG REBELKUUL ELLECHEL
- MLO SMECHER – OCTOBER 04, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ULTAB ER A BLAI ER A MELENGEL, MELEKEOK E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI
NGIRAKLANG JOHN BULLONG SKEBONG
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 13, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – FRIDAY, OCTOBER 16, 2026
- A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A RUBAK EL NGA ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI
ERIU E ADERDEI KRISPIN TERMETEET
- NGELEKEL A MLE REKLAI EUSEVIO TERMETEET
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, OCTOBER 17, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 4:00PM
IYAR LAITER DOLMERS
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, OCTOBER 18, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO IETA ER A SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A IMUL, AIMELIIK