Subed er a Kemeldiil me a Omengudel el Udoud (Oct. 10 – Oct. 13, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
NGIRALOI BRENT EUNGEL
- NGELEKEL A TRISHIA REMELIIK NGIRACHEDENG ME A BRIAN EUNGEL
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 21, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 09, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL ER A 12:30PM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED EL MO ER A BELILIOU EL MO MEDAKL ER A OLEKULL
MEIRI SINZI
- NGELEKEL A TROLII MASTERS NGIRALMAU ME A TAKTAI CHIN
- MLO SMECHER – (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, OCTOBER 10, 2026
- A BELDOKEL A MEI ER BELAU ER A FRIDAY, OCTOBER 09, E TUOBED ER A MORK ER A BOL KUKUK ER A SABADONG ER A 8:00AM EL MO ER A KED COMMUNITY CENTER, IRRAI E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS E MO MEDAKL ER A MEDAL, OIKULL
PASTOR MASON SOALADAOB
- NGELEKEL A NAITO SOALADAOB
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 26, 2026 (NGEBARD)
- SILS ER A KEMELDIIL – OCTOBER 17, 2026 (NGEBARD)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – SATURDAY, OCTOBER 10, 2026
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A PAULINA KIBEI EL NGA ER A MEDALAII, OREOR EL OMUCHEL ER A 1:00PM
THOMSON MADRACHELUIB
- NGELEKEL A MLE JOHANES MADRACHELUIB
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, OCTOBER 11, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A OMISAYARS ER A OLLEI, NGARCHELONG
AIKO KING SKEY
- NGELEKEL A ELCHESEL NGIRABIOL
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 29, 2026 (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, OCTOBER 15, 2026 (GUAM)
- A KEMELDIIL A MLA MOTERKOKL EL MO ER NGII ER A GUAM, ME TIRKEL MELATK EL LOLNGESEU, A DI NGMAI A ULENGESUTERIR EL MO ER A BLIL A OLA NGIRAKED EL NGA ER A NGERBECHED, OREOR ER A UCHEI ER A TUESDAY, OCTOBER 13, 2026