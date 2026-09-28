Subed er a Omengudel el Udoud me a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Sep. 28 – Oct. 04, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
FRANCIS ‘ANSIS’ RECHEBEI
- NGELEKEL A MELENGOES RECHEBEI ME A BARBINA RINGANG
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 22, 2026 (MERIKEL)
- SILS ER A KEMELDIIL – MONDAY, OCTOBER 05, 2026 (SEATTLE, WASHINGTON)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A UCHUL-A-CHADES, MEKETII, OREOR EL OMUCHEL ER A 6:00PM
UCHEL FELIX MINOR
- NGELEKEL A DIRRAINGLAI OLKERIIL
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – FRIDAY, OCTOBER 02, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A FUNERAL HOME EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI E MENGEMELDIIL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A BITAL KED
UONG HARVEY NGIRAIRIKL
- NGELEKEL A OTEKUR NGIRAIRIKL EL NGELEKEL A NGIRAIRIKL ME A KUBARII
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 09, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, OCTOBER 03, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A NGARAARD EL MO MENGEMELDIIL EL OBENGKEL A CHELDECHEDUCH ER A BAI ER A KLEBEANG, E TUOBED ER A IETA SUELEB EL MO ER A BAI ER A TUICH EL NGA ER A NGESANG, MENG MENGAI A DUI, E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TERRULL, NGEBUKED
UCHELMEKEDIU INACIO SANTIAGO
- NGELEKEL A BERONICA HESUS BELIBEI ME A HESUS BELIBEI
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 15, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SUNDAY, OCTOBER 04, 2026
- A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BLIL A DIRMADELIANG KATHARINA TELEI EL NGA ER A NGERULUOBEL, IRRAI EL OMUCHEL ER A 8:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A FISHERIES DOCK, EL MO ER A EVANGELICAL CHURCH ER A BELILIOU EL TANG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERSIOU