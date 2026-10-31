Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Nov. 04 – 06, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
JEFFREY PASQUAL
- NGELEKEL A HIDEKO OMENGKAR ME A NONGO PASQUAL TIAKL
- MLO SMECHER – OCTOBER 22, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, NOVEMBER 04, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A IKELESIA ER A PROTESTANT ER A MELEKEOK EL MO TUAB EL TANG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI
PETER RAMARUI STEVEN
- NGELEKEL A HERMANA ‘MAGO’ RAMARUI
- MLO SMECHER – OCTOBER 14, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, NOVEMBER 05, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, E LMUUT EL MO ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL MO MENGEMELDIIL EL MO IKREL A SUELEB, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGCHESAR
MESENGEI IYAR DIAZ
- NGELEKEL A TELECHII IYAR
- MLO SMECHER – OCTOBER 09, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – FRIDAY, NOVEMBER 06, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK, E MO OMUCHEL A MISANG ER A 7:00AM, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A OIKULL COMMUNITY CENTER, IRRAI EL MO MENGEMELDIIL EL MO IMIIT ER A SUELEB, E MOCHU MEDAKL ER A BIONGEL ER A OIKULL