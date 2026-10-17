Subed er a Kemeldiil (Oct. 20 – Oct. 23, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
IKERDEU RIUNGEL
- NGELEKEL A AKIKO HEIDY SKED ME A RURIIK RIUNGEL
- MLO SMECHER – OCTOBER 08, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – TUESDAY, OCTOBER 20, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGARDMAU EVANGELICAL CHURCH, E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL
INABO SECHARMIDAL
- NGELEKEL A IBARS ME A SECHARMIDAL
- MLO SMECHER – OCTOBER 09, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, OCTOBER 23, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGEREMLENGUI