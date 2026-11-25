Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch, me a Omengudel el Udoud (Nov. 28-30, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
RENGECHEL DLUTAOCH
- NGELEKEL A DLUTAOCH RENGECHEL ME A KYARII MADERANGCHAR
- MLO SMECHER – NOVEMBER 02, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SATURDAY, NOVEMBER 28, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLIL ER A OLBLAI, NGERBECHED, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SIS, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A OLBAI
RITA GABRIEL
- NGELEKE A MLE ISECHAL GABRIEL KULAS
- MLO SMECHER – NOVEMBER 05, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 28, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A BLIL A OCHEDAL EL NGA ER A NANDENG, NGERKESOAOL, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO ER A BELIIOU EL MO TUAB ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL TANG EL SIKANG, EA URIUL ER A MISANG ENG MO OMELAKL ER A OLEKULL ER A NGERSIOU. EA OMERAEL A LMUUT ER A OSISIU EL SILS EL MEI ER OREOR
SAMANTHA SKEBONG
- NGELEKEL A TADAYOS SKEBONG ME A OYAOL MELIONG
- MLO SMECHER – NOVEMBER 06, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, NOVEMBER 29, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BAI ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI
HERMAN TAKESHI (GOTO)
- NGELEKEL A ELSAU ETUMELEU
- MLO SMECHER ER A GUAM
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, DECEMBER 05, 2026
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – CHELECHANG EL MO LMUUT ER A NOV. 30, 2026
- SEBECHEMIU EL NGMAI A BELKETELEM EL MO ER A BLAI ER A IRIKL EL NGA ER A NGERUSAR, IRRAI