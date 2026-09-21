Subed er a Kemeldiil (Sep. 25-26, 2026)

AuthorJaniz RuetinagPosted on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil (Sep. 25-26, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

 

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COLUMBA MADRAISAU

  • NGELEKEL A MLE UODELCHAD TOMOISANG MADRAISAU
  • MLO SMECHER – SEPTEMBER 03, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK ER A NGCHESAR, EA URUIL ER A MISANG ENG MO MEDAKL ER A KED ER A NGERAUS

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MARSON NGIRCHOLKERIIL MALSOL

  • NGELEKEL A REBUUCH CELESTINO MALSOL ME A IMENGEL MAI MALSOL
  • MLO SMECHER – AUGUST 16, 2026 (MERIKEL)
  • SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, SEPEMBER 26, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A ST. FRANCIS XAVIER CHURCH ER A NGKEKLAU E MO ER NGII A MISANG ER NGII EL OMUCHEL ER A 8:00AM, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BAI ER A BTONG, NGKEKLAU, NGARAARD E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A KED

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