Subed er a Kemeldiil (Sep. 25-26, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
COLUMBA MADRAISAU
- NGELEKEL A MLE UODELCHAD TOMOISANG MADRAISAU
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 03, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK ER A NGCHESAR, EA URUIL ER A MISANG ENG MO MEDAKL ER A KED ER A NGERAUS
MARSON NGIRCHOLKERIIL MALSOL
- NGELEKEL A REBUUCH CELESTINO MALSOL ME A IMENGEL MAI MALSOL
- MLO SMECHER – AUGUST 16, 2026 (MERIKEL)
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, SEPEMBER 26, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A ST. FRANCIS XAVIER CHURCH ER A NGKEKLAU E MO ER NGII A MISANG ER NGII EL OMUCHEL ER A 8:00AM, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BAI ER A BTONG, NGKEKLAU, NGARAARD E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A KED