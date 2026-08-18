Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
INNOCENSIO KAZUMA
- NGELEKEL A VERONICA UCHERBELAU MENGELIL
- MLO SMECHER – AUGUST 06, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH – FRIDAY, AUGUST 21, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A SAINT MICHAEL’S CHURCH EL NGA ER A NGERBECHED, OREOR ENG MO ER NGII A MISANG ER NGII ER A 8:00AM, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI E MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM E MO ER A ODESONGEL ER A BLAI ER A ESUROI EL NGA ER A IRRAI, EL MO MEDAKL EL OBENGKEL A DELAL ER A DIRRABARES RIUCH ELODESANGEL NGIRDENGOLL
McRAY YOBECH
- NGELEKEL A MLE NGIRATOLUK YOBECH
- MLO SMECHER – JULY 25, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, AUGUST 22, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A TUTAU EL MO ER A BLIL A BENINA EL NGA ER A NGIWAL, E MENGEMELDIIL EL MO IKREL A SUELEB, E MOCHU ER A KED