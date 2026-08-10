Subed er a Kemeldiil (Aug. 12-15, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
BLESOCH RECHULD
- NGELEKEL A MARIA RECHULD EL NGELEKEL A RECHULD ME A NGERIBONGEL
- MLO SMECHER – AUGUST 03, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:45AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BLAI ER A IYEBUKEL, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
ERNEST TONY NGIRARSAOL
- MLO SMECHER – JULY 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, AUGUST 13, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 8:30AM EL MO TELIAL SILS, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A IKELAU, OREOR
HERENCIA BECHESERRAK DELONG
- NGELEKEL A MENGIAU ME A DELONG
- MLO SMECHER – JULY 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, AUGUST 14, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERUSAR
POLYCARP ISIDORO
- NGELEKEL A SARIANG NGIRAMECHELCHALB ME A NGIRAMECHELCHALB TKOEL
- MLO SMECHER – AUGUST 08, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, AUGUST 15, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BLIL A LUCINIO ISIDORO EL NGA ER A NGERIAS, OREOR EL MO SUELEB, E MO MEDAKL ER A NGEREMLENGUI