Subed er a Kemeldiil (Aug. 12-15, 2026)

AuthorJaniz RuetinagUpdated on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil (Aug. 12-15, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

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BLESOCH RECHULD

  • NGELEKEL A MARIA RECHULD EL NGELEKEL A RECHULD ME A NGERIBONGEL
  • MLO SMECHER – AUGUST 03, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:45AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BLAI ER A IYEBUKEL, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED

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ERNEST TONY NGIRARSAOL

  • MLO SMECHER – JULY 26, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, AUGUST 13, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 8:30AM EL MO TELIAL SILS, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A IKELAU, OREOR

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HERENCIA BECHESERRAK DELONG

  • NGELEKEL A MENGIAU ME A DELONG
  • MLO SMECHER – JULY 26, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, AUGUST 14, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERUSAR

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POLYCARP ISIDORO

  • NGELEKEL A SARIANG NGIRAMECHELCHALB ME A NGIRAMECHELCHALB TKOEL
  • MLO SMECHER – AUGUST 08, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, AUGUST 15, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BLIL A LUCINIO ISIDORO EL NGA ER A NGERIAS, OREOR EL MO SUELEB, E MO MEDAKL ER A NGEREMLENGUI

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