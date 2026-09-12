Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Sep. 16-18, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
RECHESENGEL IGNACIO ANASTACIO
- MLO SMECHER – AUGUST 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI E MENGEMELDIIL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO ER A BAI ER A OLDIANG ER A NGCHESAR, EL DI MO ULTAB EL TELKIB, E MENGAI A DUI ER NGII, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL
KAREN MADLUTK
- NGELEKEL A MADLUTK IBUTIRANG ME A EBIL ER A DEBKAR ETEI TIOBECH
- MLO SMECHER – AUGUST 26, 2026 (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL, NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E MO MEDAKL ER A NGKEKLAU, NGARAARD
UCHELBELAU LORENZO EDWARD
- MLO SMECHER – AUGUST 24, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH – FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BLIL EL NGA ER A NGERMID, OREOR E MENGEMELDIIL EL OBENGKEL A CHELDECHEDUCH EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MO ER A BELILIOU EL MO MELAKL, EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER A OREOR ER A TELIAL SILS