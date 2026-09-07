Subed er a Kemeldiil (Sep. 08-12, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
ALEXANDER “ALEX” TKEL
- NGELEKEL A YOSHIWO TKEL ME A JULIANA IMEONG
- MLO SMECHER – AUGUST 27, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – TUESDAY, SEPTEMBER 08, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:45AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL MO IETA ER A SUELEB, E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERKEBESANG, OREOR
OBAK ANDRES UHERBELAU
- NGELEKEL A MLE UCHERAMEDEB EDWARD SALII
- MLO SMECHER – AUGUST 10, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, SEPTEMBER 09, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A PALAU FUNERAL HOME EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL MO SUELEB, E TOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK, EA OMERAEL MO ER A NGEAUR EL MO MELAKL, E LMUUT EL MEI ER A OREOR
MARCELLA KESOLEI IMETENGEL
- MLO SMECHER – AUGUST 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2026
- A KEMELDIIL A DI MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI ER A 9:00AM EL MO SUELEB E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A SACRED HEART CHURCH EL MO 1:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MELAKL ER A OLEKULL KATOLIK ER A BITAL KED
FLORENCIA MARCIL REKEMESIK
- MLO SMECHER – AUGUST 17, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BLIL EL NGA ER A IYEBUKEL, E MENGEMELDIIL EL MO IETA SUELEB, E MO MEDAKL ER A ELECHUI, AIMELIIK
KMAS MERS
- NGELEKEL A KIMIYUNG MERS
- MLO SMECHER – SEPTEMBER 01, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED EL MO ER A BELILIOU
NGIRKEBAI JOSHUA KUMANGAI
- MLO SMECHER – AUGUST 24, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ULTAB ER A NGARDMAU EVANGELICAL CHURCH EL TANG EL SIKANG, E TUOBED EL MO MENGEMELDIIL ER A BAI ER A NGARDMAU EL MO TELIAL SILS, E MOCHU ER A KED