Subed er a Omengudel el Udoud me a Kemeldiil / Cheldecheduch (July 23-24, 2026)

AuthorJaniz RuetinagPosted on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Omengudel el Udoud me a Kemeldiil / Cheldecheduch (July 23-24, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

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HANS NGIRAMOS

  • NGELEKEL A HIDEKO HAIM NGIRAMOS
  • MLO SMECHER – (SAIBAL)
  • SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – WEDNESDAY, JULY 22, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 24, 2026 (SAIBAL)
  • A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A CHRISTIANA NGIRAMOS EL NGA ER A NGERKESOAOL, OREOR EL OMUCHEL ER A 4:00PM EL MO 8:00PM. A NGESEU A SEBECHEL EL MO ER A MARGARET RENGUUL ER A YOKOHAMA RESTAURANT ER CHELECHANG EL MO LMUUT ER A WEDNESDAY, JULY 23, 2026

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RDANG RA ITERIR YUTAKA MENGLOI

  • MLO SMECHER – JULY 04, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – THURSDAY, JULY 23, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BAI ER A KLEBEANG, NGEBUKED, NGARAARD E MENGEMELDIIL EL MO TELIALS SILS E MO ER A KED

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MARINO MINER

  • NGELEKEL A MLE RECHEBONG MINER
  • MLO SMECHER – JULY 04, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRIDAY, JULY 24, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGERCHELONG EL MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A NGERBAD

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