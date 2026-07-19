Subed er a Omengudel el Udoud me a Kemeldiil / Cheldecheduch (July 23-24, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
HANS NGIRAMOS
- NGELEKEL A HIDEKO HAIM NGIRAMOS
- MLO SMECHER – (SAIBAL)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – WEDNESDAY, JULY 22, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 24, 2026 (SAIBAL)
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A CHRISTIANA NGIRAMOS EL NGA ER A NGERKESOAOL, OREOR EL OMUCHEL ER A 4:00PM EL MO 8:00PM. A NGESEU A SEBECHEL EL MO ER A MARGARET RENGUUL ER A YOKOHAMA RESTAURANT ER CHELECHANG EL MO LMUUT ER A WEDNESDAY, JULY 23, 2026
RDANG RA ITERIR YUTAKA MENGLOI
- MLO SMECHER – JULY 04, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – THURSDAY, JULY 23, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BAI ER A KLEBEANG, NGEBUKED, NGARAARD E MENGEMELDIIL EL MO TELIALS SILS E MO ER A KED
MARINO MINER
- NGELEKEL A MLE RECHEBONG MINER
- MLO SMECHER – JULY 04, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRIDAY, JULY 24, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGERCHELONG EL MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A NGERBAD