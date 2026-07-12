Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (July 15-17, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
JESSE SENGEBAU
- MLO SMECHER – JULY 2, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – WEDNESDAY, JULY 15, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MO ER A BELILIOU EL MO KLOI ER A BLIL A OBEKUL ER A UCHERBELAU RECHEUNGEL EL ERUNG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGESIOU
KEONI BLESAM
- NGELEKEL A ELIZABETH “SABETH” TABELUAL
- MLO SMECHER – JUNE 28, 1016
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, JULY 16, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGIWAL
DENVER SEBAKLIM
- NGELEKEL A DANIHI SEBAKLIM
- MLO SMECHER – JUNE 21, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 17, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, IRRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A FISHERIES DOCK EL MO MEDAKL ER A BELILIOU. EA OMERAEL A LMUUT ER A OSISIU EL SILS ER A 3:00PM EL MEI ER A OREOR