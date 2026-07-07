Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Jul. 09-12, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
MATHIAS BEKETAUT
- NGELEKEL A MLE NGIRAIRUNG BEKETAUT WASISANG
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, JULY 09, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 8:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGARAARD EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A ROMEI ER A NGEBUKED
DIRRECHULDAK KATHERINE “KATEY” OCHOB NGIRAKED
- MLO SMECHER – JUNE 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 10, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 9:00AM E MELEMALT EL MO ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO 1:00PM, E MO ULTAB ER A BLIL EL TELKIB, E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A IDID, NGERBODEL, OREOR
NGIRUTELCHII EMIWO MAD
- MLO SMECHER – JUNE 25, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JULY 10, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM E MO ER A BAI ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MO ER A KED
CHASTITY “TITI” NGIRAKED
- NGELEKEL A MLE OBAK RA MENGELANG DAVE NGIRAKED ME A MARKAR NGIRACHEDENG
- MLO SMECHER – JUN. 15, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, JULY 11, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED ER A 8:00AM EL MO ER A BELILIOU, E MENGEMELDIIL ER A BLIL A DEMAL EL NGA ER A KLOULKLUBED EL MO TELIAL SILS E MO MELAKL EL OBENGKEL A DELAL ER A NGERDELOLK. EA OMERAEL A LMUUT ER A OSISIU EL SILS ER A 3:00PM EL MEI ER A OREOR
CHRISTINA “TINA” NGIRAKED
- NGELEKEL A MLE UODELCHAD RA NGEMELAS TECHEBOET NGIRAKED
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, JULY 11, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A BLIL A REKLAI BAO NGIRMANG ER A MELEKEOK, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A BLAI ER A UUDES EL OBENGKEL A DELAL ER A TECHEBOET
VANCE LEE REKLAI
- NGELEKEL A FESTINA KYOTA ME A FRANNY REKLAI
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, JULY 11, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A RIP TIDE BAR & GRILL EL NGA ER A NGEMELACHEL, OREOR EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 2:30PM
CAPTAIN ARVIN RAYMOND
- NGELEKEL A MLE ISECHAL RAYMOND KULAS
- MLO SMECHER – JUNE 16, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SUNDAY, JULY 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLIL EL NGA ER A NGERUSAR, IRRAI E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED