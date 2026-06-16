Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Jun. 09-13, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
🙏LATE POST🙏
MARIA DENGOKL
- MLO SMECHER – MAY 28, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – TUESDAY, JUNE 09, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A ORDOMEL
ELENA ISE ULENGCHONG
- MLO SMECHER – MAY 14, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, JUNE 10, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:45AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI E MENGEMELDIIL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A BITALKED, OREOR
MARY RENGUUL-BAUSOCH
- BECHIL A IYECHADERODELOMEL RISAO BAUSOCH
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – WEDNESDAY, JUNE 10, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BLIL A IYECHADERODELOMEL RISAO BAUSOCH ER A IRISONG, NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 10:00AM EL MO 4:00PM
- NGELEKEL A RENGUUL OBEKETANG ME A OCHERUR RENGUUL
- MLO SMECHER – MAY 07, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JUNE 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM E DI MELEMALT EL MO ER A BAI ER A NGARILID-NGEBEI, NGERCHELONG E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A METECHERANG ER A NGEBEI
APRIL MESUBED
- MLO SMECHER – MAY 17, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, JUNE 12, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM E MO ER A ST. MICHAEL CHURCH E OU MISANG, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BLIL ER A NGEBEKUU, NGERBECHED, OREOR, E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS, E MO MEDAKL ER A KLOU OLEKULL ER A NGERBODEL
RENGURUCHELL MATHIAS HENSLEY SMAU
- MLO SMECHER – MAY 17, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SATURDAY, JUNE 13, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM E DI MELEMALT EL MO ER A BLIL ER A BELILIOU, E MENGEMELDIIL EL MO IKREL A SUELEB, E TUOBED EL MO ER A PELELIU EVANGELICAL CHURCH EL OKEDEI EL BUNG, E MOCHU ER A OLEKULL. TIANG A KEMELDIIL EL OBENGKEL A CHELDECHEDUCH. EA OMERAL A LMUUT EL MEI ER A OREOR ER A OSISIU EL SILS