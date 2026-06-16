Subed er a Kemeldiil / Cheldecheduch (Jun. 19-20, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
IYECHADERCHEMAI ELIA YOBECH
- MLO SMECHER – MAY 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRI., JUN. 19, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A TUTAU EL MO ER A BAI ER A IBELAU, E MO MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A EKELBAI, NGERCHEMAI, OREOR
JEFFREY RECHETUKER
- NGELEKEL A RECHETUKER MAIDESIL
- MLO SMECHER – MAY 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JUN. 20, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO MENGEMELDIIL ER A BAI ER A CHEDIB, MEYUNS, OREOR EL MO IETA SUELEB, E MOCHU ER A OLEKULL ER A NGERKEBESANG