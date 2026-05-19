Subed er a Kemeldiil (May 22-24, 2026)

AuthorJaniz RuetinagUpdated on CategoriesAnnouncementsMechesang

Subed er a Kemeldiil (May 22-24, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts 🕊️
Called Home to Be with the Lord

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ANATACIA “TASIA” KIKUHARU

  • NGELEKEL A KUBARII LUII KIKUHARU ME A KIKUHARU YADA
  • MLO SMECHER – MAY 04, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, MAY 22, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL ER A TUTAU EL MO SUELEB 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL ER A 12:30PM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MO ER A BELILIOU EL MO TUAB ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL TANG EL SIKANG, E MOCHU ER A OLEKULL. A OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A OSISIU EL SILS

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JANET IYAR

  • NGELEKEL A SAMUEL OLEB IYAR ME A TOMOMI WATANABE IYAR
  • SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, MAY 23, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:30AM EL MO MENGEMELDIIL ER A OIKULL CENTER, AIRAI, E MOCHU ER A KED ER A BIONGEL ER A TELIAL SILS

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FERISTA NGIRAIKELAU

  • NGELEKEL A NGIRAIKELAU ME A MERERECHONG
  • MLO SMECHER – MAY 10, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, MAY 24, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI, EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB 12:00PM, E TUOBED EL MO ULTAB ER A BAI ER A NGARDMAU EL TANG EL SIKANG, E MO ER A KED ER A IETA SILS

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