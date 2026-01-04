Subed er a Kemeldiil me a Omengudel el Udoud (Jan. 8-10, 2026)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
THELMA AGUON GAYMAN
- MLO SMECHER – DEC. 23, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., JAN. 8, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E MO MEDAKL ER A NGARCHELONG
🌹🌹🌹🌹🌹
RENGULBAI KALISTUS NGIRTURONG
- MLO SMECHER – DEC. 13, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., JAN. 9, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 9:00AM EL MO ER A NGERKEAI COMMUNITY CENTER, AIMELIIK E MENGEMELDIIL EL MO 2:00PM, E MO MEDAKL
🌹🌹🌹🌹🌹
MONICA KYOTA
- NGELEKEL A FUMIO ME A SKALSOL KYOTA
- MLO SMECHER – DEC. 18, 2025 (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 24, 2026 (GUAM)
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A RDIALUL ALONZ KYOTA EL NGA ER A ORDOMEL, AIRAI EL OMUCHEL ER A 6:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
DILILAU FRANCESCA KESOLEI SAKUMA
- MLO SMECHER – DEC. 19, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 10, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A BLIL EL NGA ER A MEDALAII EL MO 1:30PM, E MO ER A TEROLII, MELEKEOK E KLOI ER A BLIL A EBILREKLAI MITSKO WALTER EL MO TELIAL SILS, E MOCHU MEDAKL ER A ODESONGEL ER A TEROLII
🌹🌹🌹🌹🌹
GREGORY JAMES
- NGELEKEL A URIIK ITPIK
- MLO SMECHER – JAN. 6, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SUN., JAN. 11, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A IMEYONG, NGEREMLENGUI
🌹🌹🌹🌹🌹