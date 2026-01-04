Subed er a Kemeldiil me a Omengudel el Udoud (Jan. 8-10, 2026)

🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends

 

THELMA AGUON GAYMAN

  • MLO SMECHER – DEC. 23, 2025
  • SILS ER A KEMELDIIL – THU., JAN. 8, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E MO MEDAKL ER A NGARCHELONG

🌹🌹🌹🌹🌹

RENGULBAI KALISTUS NGIRTURONG

  • MLO SMECHER – DEC. 13, 2025
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., JAN. 9, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 9:00AM EL MO ER A NGERKEAI COMMUNITY CENTER, AIMELIIK E MENGEMELDIIL EL MO 2:00PM, E MO MEDAKL

🌹🌹🌹🌹🌹

MONICA KYOTA

  • NGELEKEL A FUMIO ME A SKALSOL KYOTA
  • MLO SMECHER – DEC. 18, 2025 (GUAM)
  • SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 24, 2026 (GUAM)
  • A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A RDIALUL ALONZ KYOTA EL NGA ER A ORDOMEL, AIRAI EL OMUCHEL ER A 6:00PM

🌹🌹🌹🌹🌹

DILILAU FRANCESCA KESOLEI SAKUMA

  • MLO SMECHER – DEC. 19, 2025
  • SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 10, 2026
  • A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A BLIL EL NGA ER A MEDALAII EL MO 1:30PM, E MO ER A TEROLII, MELEKEOK E KLOI ER A BLIL A EBILREKLAI MITSKO WALTER EL MO TELIAL SILS, E MOCHU MEDAKL ER A ODESONGEL ER A TEROLII

🌹🌹🌹🌹🌹

GREGORY JAMES

  • NGELEKEL A URIIK ITPIK
  • MLO SMECHER – JAN. 6, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SUN., JAN. 11, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A IMEYONG, NGEREMLENGUI

🌹🌹🌹🌹🌹