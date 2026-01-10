Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Jan. 15-16, 2026)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
EPHRAIM TELLAMES
- NGELEKEL A BARBARA TELLAMES
- MLO SMECHER – DEC. 29, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., JAN. 15, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI
🌹🌹🌹🌹🌹
BUIKBELAU BUNG NGIRANGESIL
- NGELEKEL A TALDIL ME A NGESIL
- MLO SMECHER – DEC. 19, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH – FRI., JAN. 16, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E MO TUOBED EL MO MEDAKL ER A NGEBTUCH, NGERUSAR, AIRAI
🌹🌹🌹🌹🌹
TADAO MATUL SAKUMA
- MLO SMECHER – DEC. 26, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 17, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BAI ER A KLEBEANG, NGEBUKED, NGARAARD E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A IECHETII
🌹🌹🌹🌹🌹