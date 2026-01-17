Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Jan. 22-25, 2026)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
🌹🌹🌹🌹🌹
DENGELEI BLAU
- MLO SMECHER – JAN. 5, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., JAN. 22, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO 1:30PM, E TUOBED EL MO ER A NGARDMAU EL MO MEDAKL ER A KELBID, URDMANG
🌹🌹🌹🌹🌹
SABRINA N. OSILEK
- BECHIL A LORENZO OSILEK
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – THU., JAN. 22, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL EL NGA ER A MEDALAII, OREOR EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 5:00PM
- NGELEKEL A MLE MIRAIR EL NGERIAR ORRUKEM ME A NGIRNGEDENGOLL NGIRUCHERONG RECHELULK
- MLO SMECHER – DEC. 31, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., JAN. 23, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BLIL EL NGA ER A OSAKAHANG ER A IDID, OREOR EL MO MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
CLARENCE ODERIONG ARURANG
- MLO SMECHER – DEC. 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., JAN. 23, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL ER A 9:00AM EL MO 12:00PM, E TUOBED EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A ERUANG ER A NGERKESOU, NGCHESAR
🌹🌹🌹🌹🌹
HELGA NGIRCHOIMEI SHARP
- NGELEKEL A ULSIU OIMEI
- MLO SMECHER – JAN. 5, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., JAN. 23, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A BLIL EL NGA ER A NGERUSAR, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGCHESAR
🌹🌹🌹🌹🌹
PRICE ETEROCHEL REMOKET
- MLO SMECHER – JAN. 2, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 24, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BAI ER A EDIB EL NGA ER A MEYUNS, OREOR E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
HUDSON YALAP
- NGELEKEL A MENGESEBUUCH YALAP ME A ONGESI BECHES
- MLO SMECHER – JAN. 4, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., JAN. 24, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A NGERMID, OREOR ER A BLIL A MARY LOU RIDEB SANTOS EL MO IETA SILS E MO MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL EL NGA ER A NGERBODEL
🌹🌹🌹🌹🌹
SOKOD EYOS RULUKED
- NGELEKEL A MLE RDECHOR RULUKED IYECHAD
- MLO SMECHER – JAN. 2, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SUN., JAN. 25, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK E MERAEL EL MO ER A BELILIOU EL DI MO TUAB ER A BLIRIR ER A KOSKA EL ERUNG EL SIKANG, E MOCHA ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER A OREOR ER A OSISIU EL SILS
🌹🌹🌹🌹🌹