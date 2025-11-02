Subed er a Kemeldiil, Cheldecheduch, Omengudel el Udoud me a Viewing (Nov. 5-9, 2025)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
🌹🌹🌹🌹🌹
BAILEY THEODORE
- NGELEKEL A NANAWA THEODORE
- MLO SMECHER – OCTOBER 22, 205
- SILS ER A KEMELDIIL – WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, EA BELDOKEL A MO TUOBED EL MO MEDAKL ER A ILLOU ER A NGERBECHED, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
STANLEY SADANG
- NGELEKEL A SADANG ETIBEK ME A DIRRABANG DELMAU-ETIBEK
- MLO SMECHER – OCTOBER 27, 2025 (HAWAII)
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 15, 2025 (HAWAII)
- SILS ER A OMERAEL EL MO ER A HAWAII – NOVEMBER 10, 2025
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – NOVEMBER 5 & 7, 2025
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A NOV. 5TH ER A BLIL A MLE RECHEBEI ER ODILANG OLIKONG KATOSANG ER A NGERKEBESANG EL OMUCHEL ER A 10:00AM EL MO 6:00PM. E DIREK EL MO ER NGII A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A NOV. 7TH ER A BLIL A ODALBIL IBLAI EMAUROIS EL NGA ER A IYEBUKEL, OREOR EL OMUCHEL ER A 1:00PM EL MO 5:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
DILRECHIUANG JULIANA “NANA” SPESUNGEL
- NGELEKEL A RECHESENGEL SPESUNGEL
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, EA BELDOKEL A MO TUOBED EL MO ER A NGCHESAR EL MO KLOI ER A BLAI ER A IYEBUKEL EL TAL SIKANG, E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
LAURINDA RAYMOND METES (CHELDECHEDUCH)
- BECHIL A WILLIAM METES
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025
- CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A KED COMMUNITY CENTER, AIRAI EL OMUCHEL ER A 10:00AM EL MO 2:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
MAVERICK BIKKOCH NGIRUTANG
- NGELEKEL A TEMOL NGIRUTANG
- MLO SMECHER – OCTOBER 15, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGURANG, NGARAARD
🌹🌹🌹🌹🌹
RUBASECH IMMANUEL MALDANGESANG
- MLO SMECHER – OCTOBER 7, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH – SATURDAY, NOVEMBER 8,, 2025
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO MENGEMELDIIL A MO ER NGII ER A BAI ER A MENGELLANG, NGARCHELONG EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
LAURINDA RAYMOND METES (KEMELDIIL)
- NGELEKEL A ISECHAL RAYMOND KULAS
- MLO SMECHER – OCTOBER 18, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, NOVEMBER 9, 2025
A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:30AM E DI MELEMALT EL MO ER A BLIL A OCHEDAL ER A ONGEIM CAPTAIN ARVIN RAYMOND EL NGA ER A
🌹🌹🌹🌹🌹
PETER GAYMANN
- BECHIL A THELMA AGUON
- SILS ER A VIEWING – SUNDAY, NOVEMBER 9, 2025
- SILS ER A OMERAEL EL MO ER A GUAM – MONDAY, NOVEMBER 10, 2025
- A VIEWING A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 3:00PM EL MO 5:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹