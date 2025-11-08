Subed er a Kemeldiil me a Omengudel el Udoud (Nov. 14-15, 2025)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
KIMIKO NGIRACHELSAU ROZANSKI
- NGELEKEL A NGIRACHELSAU KLOTERAOL ME A DIRKEDIL NGIRACHELSAU
- MLO SMECHER – OCTOBER 21, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – NOVEMBER 22, 2025 (GUAM)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A LEILANI SENIOR EL NGA ER A ITECHETII, OREOR EL OMUCHEL ER A 6:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
LAINE REKEMESIK RUBEANG
- NGELEKEL A DAIYEN REKEMESIK IKESAKES
- MLO SMECHER – OCTOBER 27, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:30PM E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A NGERBECHED
🌹🌹🌹🌹🌹
PABLO RINGANG
- MLO SMECHER – OCTOBER 29, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:45AM E MELEMALT EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MO KLOI ER A BLIL ER A UCHULACHADES, EL NGA ER A MEKETII E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL EL OBENGKEL A DELAL ER A ODESONGEL ER A UCHULADOKOU, MELEKEOK
🌹🌹🌹🌹🌹
WILLIAM “BILL” KELDERMANS
- BECHIL A TOSIE BEDOR KELDERMANS
- MLO SMECHER – OCTOBER 25, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 15, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BLIRIR EL NGA ER A OLEBELCHOL, EL NGA ER IOU ER A OBIS ER A PRESIDENT, EL NGA ER A MEYUNS, OREOR EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
HELEN NGIRMEKUR
- MLO SMECHER – OCTOBER 31, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, NOVEMBER 16, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A IKELESIA ER A NGARDMAU EVANGELICAL CHURCH EL MO MEREK, E MO MEDAKL ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹