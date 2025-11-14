Subed er a Kemeldiil (Nov. 20-22, 2025)
HERMINE MAKILONG
- NGELEKEL A MIRAIR MAKILONG
- MLO SMECHER – NOVEMBER 7, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:00PM E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A NGEBUKED, NGARAARD EL MO MEDAKL ER A TERUUL EL OBENGKEL A DELAL
🌹🌹🌹🌹🌹
JOEL ETIBEK SAKURAI
- NGELEKEL A MLE ADELBAIREKESOAOL OMELIAKL
- MLO SMECHER – OCTOBER 29, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL E MENGEMELDIIL ER A 9:30AM EL MO 12:00PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED ER A 12:30PM EL MO ER A BELILIOU EL MO TUAB ER A BLIRIR ER A TORECH, NGERCHOL EL TANG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL. EA URIUL ER A OMELAKL, EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER A OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
NORA RENGUUL
- NGELEKEL A RENGUUL BASIOU
- MLO SMECHER – OCTOBER 31, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SATURDAY, NOVEMBER 22, 2025
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A TUTAU EL MO ER A IKELESIA ER A MCMANUS CHURCH EL NGA ER A NGERBECHED, OREOR, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A BLIRIR EL NGA ER A NGEBEKUU, NGERBECHED E MENGEMELDIIL EL MO IETA SUELEB, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK EL MO ER A BELILIOU, E MO TUAB ER A BLIRIR EL NGA ER A KOSKA EL TAL SIKANG, E MO ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A 3:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹