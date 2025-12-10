Subed er a Kemeldiil (Dec. 08 – 14, 2025)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
TINA SUKRAD
- MLO SMECHER – NOVEMBER 29, 2025 (MERIKEL)
- SILS ER A KEMELDIIL – DECEMBER 13, 2025 (MERIKEL)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – MON-THU – DECEMBER 8-11, 2025
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A MARCELLA SANTOS EL NGA ER A MOKKO, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
HERMAN “MANCE” FRANCISCO
- NGELEKEL A FRANCISCO BLESOCH ME A KLERANG FRANCISCO
- MLO SMECHER – NOVEMBER 24, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – THURSDAY, DECEMBER 11, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERNGESANG, NGCHESAR
🌹🌹🌹🌹🌹
REBECCA RENGIIL
- MLO SMECHER – NOVEMBER 16, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – FRIDAY, DECEMBER 12, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:00PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A BAI ER A NGERUBESANG, MELEKEOK EL TANG EL SIKANG, E MOCHU MEDAKL ER A TECHOBEI
🌹🌹🌹🌹🌹
RICHARD MEREB
- MLO SMECHER – NOVEMBER 24, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL E CHELDECHEDUCH – SATURDAY, DECEMBER 13, 2025
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A TUTAU E DI MELEMALT EL MO ER A BLIL EL NGA ER A KED, NGIWAL. A KEMELDIIL A OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO IETA ER A SUELEB, E TUOBED EL MO MEDAKL LOBENGTERIR A BEBIL ER NGII EL NGA ER A KLOU EL OLEKULL ER A NGIWAL
🌹🌹🌹🌹🌹
ANTONIO YADA
- NGELEKEL A HERMANA YADA
- MLO SMECHER – NOVEMBER 14, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, DECEMBER 14, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL
🌹🌹🌹🌹🌹