Subed er a Kodall me a Omengudel el Udoud, me a Kemeldiil

🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends

CLIFFTON SALII

  • NGELEKEL A KEDY KLOULUBAK ME A LUCAS SALII
  • MLO SMECHER – DEC. 12, 2025 (GUAM)
  • SILS ER A KEMELDIIL – JAN. 3, 2026 (GUAM)
  • TIRKEL MO SEBECHERIR, DIL NGAI A ULENGESUIR EL MO ER A BLIL A YONEDA KLOULUBAK ME A KERO KLOULUBAK ER A DEC. 28-31, 2025

🌹🌹🌹🌹🌹

CLARK RDIALUL

  • NGELEKEL A HIDEO RDIALUL ME A MLE DIRRANGELDECHEL HUYUKO RDIALUL
  • MLO SMECHER – DEC. 10, 2025
  • SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, DEC. 28, 2025
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A TUTAU EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A NGATPANG

🌹🌹🌹🌹🌹

MORLAND MORO NARUO

  • NGELEKEL A NARUO ELBELAU
  • MLO SMECHER – DEC. 17, 2025
  • SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, DEC. 28, 2025
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BLAI ER A NGIREI, EL NGA ER A NGERNGESANG, NGCHESAR EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A NGERUUCH ER A NGERKESOU

🌹🌹🌹🌹🌹