Subed er a Kodall me a Omengudel el Udoud, me a Kemeldiil
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
CLIFFTON SALII
- NGELEKEL A KEDY KLOULUBAK ME A LUCAS SALII
- MLO SMECHER – DEC. 12, 2025 (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – JAN. 3, 2026 (GUAM)
- TIRKEL MO SEBECHERIR, DIL NGAI A ULENGESUIR EL MO ER A BLIL A YONEDA KLOULUBAK ME A KERO KLOULUBAK ER A DEC. 28-31, 2025
🌹🌹🌹🌹🌹
CLARK RDIALUL
- NGELEKEL A HIDEO RDIALUL ME A MLE DIRRANGELDECHEL HUYUKO RDIALUL
- MLO SMECHER – DEC. 10, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, DEC. 28, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A TUTAU EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A NGATPANG
🌹🌹🌹🌹🌹
MORLAND MORO NARUO
- NGELEKEL A NARUO ELBELAU
- MLO SMECHER – DEC. 17, 2025
- SILS ER A KEMELDIIL – SUNDAY, DEC. 28, 2025
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A BLAI ER A NGIREI, EL NGA ER A NGERNGESANG, NGCHESAR EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL ER A NGERUUCH ER A NGERKESOU
🌹🌹🌹🌹🌹