Subed er a Kemeldiil me a Memorial Service (Sep. 18-21, 2025)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
1.
ERNEST BUTELBAI
NGELEKEL A DIRRARIUCH TOIU BUTELBAI
MLO SMECHER – SEPTEMBER 7, 2025
KEMELDIIL EL SILS – THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025
A KEMELDIIL A DI MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO SUELEB, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A TECHOBEI, MELEKEOK
🌹🌹🌹🌹🌹
2.
AKEMI DELBIRT
NGELEKEL A DELBIRT RULUKED
KEMELDIIL EL SILS – FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025
A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 6:00AM EL MO ER A PALAU EVANGELICAL CHURCH, E LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO MENGEMELDIIL EL MO IETA SUELEB, E MOCHU MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL EL NGA ER A NGERBODEL, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
3.
KEVIN MEDALARAK RENGUUL
MLO SMECHER – (MERIKEL)
MEMORIAL SERVICE EL SILS – SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025
A MEMORIAL SERVICE A MO ER NGII ER A BLIRIR EL NGA ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI EL OMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 2:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
4.
PAULINE INA RIVERA
NGELEKEL A HOSE RIVERA ME A INGLONG UDUI
MLO SMECHER – AUGUST 25, 2025
KEMELDIIL EL SILS – SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025
A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL DI MELEMALT EL MO ER A MELEKEOK ER A BLIL A REKLAI RAFAEL BAO NGIRMANG, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO MEDAKL
🌹🌹🌹🌹🌹
5.
PRINCETON BERINS DINGELIUS
NGELEKEL A MLE OBECHOU MENGLOI DINGELIUS
KEMELDIIL EL SILS – SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025
A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E MO DOIDEREKL ER A CHERT EL MO ER A BELILIOU ER A 8:00AM, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS, E MO ER A OLEKULL. A OMERAEL A LMUUT EL MEI ER A OREOR ER A DI OSISIU EL SILS
🌹🌹🌹🌹🌹
6.
SUMECH MEREB BLODAK
NGELEKEL A OCHERAOL ULUALL
MLO SMECHER – AUGUST 25, 2025
KEMELDIIL EL SILS – SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025
A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A OIKULL CENTER, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS, E TUOBED EL MO ULTAB ER A BLIL ER A NGERMID EL TANG EL SIKANG, E MO MEDAKL EL OBENGKEL A DEMAL ER A NGERMELEI ER A NGERMID, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
7.
KAPONO RAFAEL
NGELEKEL A HELENE “SELEI” MOROS EL SISELYANGED NGIRMEKUR
KEMELDIIL EL SILS – SUNDAY, SEPTEMBER 21, 2025
A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A TUTAU EL MO SUELEB, E MOCHU MEDAKL ER A NGERCHEMUUL, ORDOMEL, AIRAI
🌹🌹🌹🌹🌹
8.
LANCE C-BOY NGIRACHELSAU NGIRIOU
MLO SMECHER – AUGUST 31, 2025
KEMELDIIL EL SILS – SUNDAY, SEPTEMBER 21, 2025
A KEMELDIIL A DI MO ER NGII ER A BAILKED, NGERBODEL, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹