Subed er a Omengudel el Udoud me a Kemeldiil e Cheldecheduch (Aug. 7-9, 2025)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
HARUNO SANTOS
<> Ngelekel a Ongklungel Iyechol me a Ikelau
<> Mlo smecher <><> Jul. 12, 2025 er a (Hawaii)
<> Sils er a Kemeldiil <><> Saturday, Aug. 9, 2025 (Hawaii)
<> Sils er a Omengudel el Udoud <><> Thursday, Aug. 7, 2025
<> A Omengudel el Udoud a mo er ngii er a bill a Herman Francisco el nga er a Meyuns, Oreor
🌹🌹🌹🌹🌹
MANASE SNGEBARD
<> Ngelekel a Ulang Elechuus Sngebard me a Sngebard Lluul
<> Mlo smecher <><> Jul. 28, 2025
<> Sils er a Kemeldiil <><> Thursday, Aug. 7, 2025
<> A Kemeldiil a mo er ngii er a Palau Funeral Home & Chapel el omuchel er a 9:00am el mo sueleb, e mo ultab er a Ikelesia er a Melekeok, e mo medakl
🌹🌹🌹🌹🌹
DILBELAU DLUTAOCH
<> Mlo smecher <><> Jun. 26, 2025
<> Sils er a Kemeldiil <><> Friday, Aug. 8, 2025
<> A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo kloi er a Olblai er a Ngerbeched, e mengemeldiil el mo telial sils, e di mo medakl er a Odesongel er a Olblai
🌹🌹🌹🌹🌹
MEO TOMEI (RECHEDIOUL ME A DIREK EL BUIKYECHAD ER A NGERIBUKEL, NGERBECHED)
<> Mlo smecher <><> Jul. 25, 2025
<> Sils er a Kemeldiil / Cheldecheduch <><> Saturday, Aug. 9, 2025
<> A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:45am el mo er a Sacred Heart Church el tal sikang, e mo er a Bai er a Ngedechibel, Ngerbeched el okedei el bung, e mo er a Blai er a Ngeribukel, e mengemeldiil el mo 1:00pm, e mo medakl er a olekull er a Iked, Elechui, Aimeliik
🌹🌹🌹🌹🌹
REMESKANG SKILANG
<> Ngelekel a Skilang Blolobel me a Remurang Marshall
<> Mlo smecher – Aug. 4, 2025
<> Sils er a Kemeldiil – Saturday, Aug. 9, 2025
<> A Kemeldiil a omuchel er a 7:00am loba misang er a Ikelesia er a Chadirengul Hesus e mo kloi er a Osiaol, ea ieta sils eng mochu er a olekull er a Katolik er a bital ked
🌹🌹🌹🌹🌹
RIUMD STEPHANUS RENGUUL
<> Ngelekel a mle Rdialul Gabriel Renguul
<> Mlo smecher <><> Jul. 25, 2025
<> Sils er a Kemeldiil <><> Saturday, Aug. 9, 2025
<> A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ngiwal el mo kloi er a blirir er a Mochesar, e mengemeldiil el mo ieta sils, e mochu medakl
🌹🌹🌹🌹🌹