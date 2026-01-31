Subed er a Memorial Service, Omengudel el Udoud me a Kemeldiil (Feb. 1-8, 2026)
🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends
🌹🌹🌹🌹🌹
FILIPINO NATIONALS
- OMENGUDEL EL UDOUUD
- SILS ER A OMENGUDEL UDOUD – SUN., FEB. 1, 2026
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A MEDAL A PCC PARKING LOT EL OMUCHEL ER A 8:00AM EL MO 3:00PM
- MEMORIAL SERVICE
- SILS ER A MEMORIAL SERVICE – MON., FEB. 2, 2026
- A MEMORIAL SERVICE A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 3:30PM EL MO 6:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
EUSEVIUS “TEX” REMELIIK
- NGELEKEL A NOBURO REMELIIK
- MLO SMECHER – JAN. 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – WED., FEB. 4, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH EL TANG EL SIKANG, E LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL E MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK E MO ER A BELILIOU, E DI MELEMALT EL MO ER A FAMILY HOUSE ER A REMELIIK EL NGA ER A KOSKA, E MENGEMELDIIL EL TANG EL SIKANG E MOCHU ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT ER A DI OSISIU EL SILS
🌹🌹🌹🌹🌹
ANTONIO “TONY” LEKEOK
- NGELEKEL A LEKEOK ME A INGEREKL
- MLO SMECHER – JAN. 6, 2026 (MERIKEL)
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., FEB. 5, 2026
- A BELDOKEL A MEI ER BELAU ER A FEB. 3, 2026, EL MO ER A MORK. E TUOBED ER A ONGEUAL LUREOR ER A 7:30AM E MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG, ENG TUOBED EL MO ER A BLAI ER A ITEDECHEDUCH ER A NGCHESAR, E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS E MOCHU MEDAKL ER A KED LOBENGKEL A DELAL ER A INGEREKL ERUNGEL
🌹🌹🌹🌹🌹
NGERII LEMEI
- NGELEKEL A MIOTEL ME A LEMEI
- MLO SMECHER – (GUAM)
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT. FEB. 7, 2026 (GUAM)
- SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – THU., FEB. 5, 2026
- A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A DILOLIKONG GEGGIE ASANUMA UDUI EL NGA ER A NGERMID, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
RECHIRIKL NGIRAWES RENGOLBAI
- MLO SMECHER – JAN. 15, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THURS., FEB. 5, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO ER A BLIL A OCHELLEL ER A MESIWET RENGOLBAI ER A IMEONG, NGEREMLENGUI MENG MENGAI A DUI, E MOCHU ER A KED
🌹🌹🌹🌹🌹
GORETTY MILONG
- NGELEKEL A NGIRNGERUANGEL MILONG
- MLO SMECHER – JAN. 1, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 6, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL E MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM, E MOCHU ER A BEYONGEL, OIKULL, AIRAI
🌹🌹🌹🌹🌹
KAILANG ASANUMA
- SILS ER A MEMORIAL SERVICE – SAT., FEB. 7, 2026
- A MEMORIAL SERVICE A MO ER NGII ER A ISLAND PARADISE HOTEL LOMUCHEL ER A 12:00PM EL MO 4:00PM
🌹🌹🌹🌹🌹
LUCILLE “LULU” ANDREW
- NGELEKEL A LATE CAPTAIN NEMECIO H. ANDREW ME A LATE ENNY DERBAI
- MLO SMECHER – JAN. 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., FEB. 7, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 9:00AM EL MO ER A NGEBUDL, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO 1:00PM E TUOBED EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A NGERKEBESANG, OREOR
🌹🌹🌹🌹🌹
THOMAS BUIKBELAU OBAK
- SILS ER A KEMELDIIL – SUN., FEB. 8, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL LOMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO MELAKLER A NGARCHELONG
🌹🌹🌹🌹🌹