Subed er a Memorial Service, Omengudel el Udoud me a Kemeldiil (Feb. 1-8, 2026)

🕊️“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”🕊️
Condolences to Families & Friends

🌹🌹🌹🌹🌹

FILIPINO NATIONALS

  • OMENGUDEL EL UDOUUD
    • SILS ER A OMENGUDEL UDOUD – SUN., FEB. 1, 2026
    • A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A MEDAL A PCC PARKING LOT EL OMUCHEL ER A 8:00AM EL MO 3:00PM
  • MEMORIAL SERVICE
    • SILS ER A MEMORIAL SERVICE – MON., FEB. 2, 2026
    • A MEMORIAL SERVICE A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL OMUCHEL ER A 3:30PM EL MO 6:00PM

🌹🌹🌹🌹🌹

EUSEVIUS “TEX” REMELIIK

  • NGELEKEL A NOBURO REMELIIK
  • MLO SMECHER – JAN. 19, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – WED., FEB. 4, 2026
  • A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH EL TANG EL SIKANG, E LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL E MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK E MO ER A BELILIOU, E DI MELEMALT EL MO ER A FAMILY HOUSE ER A REMELIIK EL NGA ER A KOSKA, E MENGEMELDIIL EL TANG EL SIKANG E MOCHU ER A OLEKULL. EA OMERAEL A LMUUT ER A DI OSISIU EL SILS

🌹🌹🌹🌹🌹

ANTONIO “TONY” LEKEOK

  • NGELEKEL A LEKEOK ME A INGEREKL
  • MLO SMECHER – JAN. 6, 2026 (MERIKEL)
  • SILS ER A KEMELDIIL – THU., FEB. 5, 2026
  • A BELDOKEL A MEI ER BELAU ER A FEB. 3, 2026, EL MO ER A MORK. E TUOBED ER A ONGEUAL LUREOR ER A 7:30AM E MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG, ENG TUOBED EL MO ER A BLAI ER A ITEDECHEDUCH ER A NGCHESAR, E MENGEMELDIIL EL MO IETA SILS E MOCHU MEDAKL ER A KED LOBENGKEL A DELAL ER A INGEREKL ERUNGEL

🌹🌹🌹🌹🌹

NGERII LEMEI

  • NGELEKEL A MIOTEL ME A LEMEI
  • MLO SMECHER – (GUAM)
  • SILS ER A KEMELDIIL – SAT. FEB. 7, 2026 (GUAM)
  • SILS ER A OMENGUDEL EL UDOUD – THU., FEB. 5, 2026
  • A OMENGUDEL EL UDOUD A MO ER NGII ER A BLIL A DILOLIKONG GEGGIE ASANUMA UDUI EL NGA ER A NGERMID, OREOR

🌹🌹🌹🌹🌹

RECHIRIKL NGIRAWES RENGOLBAI

  • MLO SMECHER – JAN. 15, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – THURS., FEB. 5, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO ER A BLIL A OCHELLEL ER A MESIWET RENGOLBAI ER A IMEONG, NGEREMLENGUI MENG MENGAI A DUI, E MOCHU ER A KED

🌹🌹🌹🌹🌹

GORETTY MILONG

  • NGELEKEL A NGIRNGERUANGEL MILONG
  • MLO SMECHER – JAN. 1, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 6, 2026
  • A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG LMUUT EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL E MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM, E MOCHU ER A BEYONGEL, OIKULL, AIRAI

🌹🌹🌹🌹🌹

KAILANG ASANUMA

  • SILS ER A MEMORIAL SERVICE – SAT., FEB. 7, 2026
  • A MEMORIAL SERVICE A MO ER NGII ER A ISLAND PARADISE HOTEL LOMUCHEL ER A 12:00PM EL MO 4:00PM

🌹🌹🌹🌹🌹

LUCILLE “LULU” ANDREW

  • NGELEKEL A LATE CAPTAIN NEMECIO H. ANDREW ME A LATE ENNY DERBAI
  • MLO SMECHER – JAN. 26, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – SAT., FEB. 7, 2026
  • A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 9:00AM EL MO ER A NGEBUDL, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO 1:00PM E TUOBED EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG MOCHU MEDAKL ER A OLEKULL ER A KATOLIK EL NGA ER A NGERKEBESANG, OREOR

🌹🌹🌹🌹🌹

THOMAS BUIKBELAU OBAK

  • SILS ER A KEMELDIIL – SUN., FEB. 8, 2026
  • A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL LOMUCHEL ER A 9:30AM EL MO SUELEB, E TUOBED EL MO MELAKLER A NGARCHELONG

🌹🌹🌹🌹🌹