Subed er a Kemeldiil e Cheldecheduch (Feb. 12-14, 2026)
“Always Loved…Never Forgotten…Forever Missed”
Condolences to Families & Friends
ERNEST KANAI
- MLO SMECHER – JAN. 29, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., FEB. 12, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL MO SUELEB E TUOBED EL MO ER A CHOLL, NGARAARD EL MO ULTAB EL TANG EL SIKANG, E MO ER A KED
OLIKONG SINECIO AUGUSTINE
- MLO SMECHER – JAN. 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 13, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK ER OREOR, EA URIUL ER A MISANG ENG MO MENGEMELDIIL ER A BLIL EL NGA ER A NGERKEBESANG, E MOCHU MEDAKL ER A ODESONGEL ER A SIAU ER NGERCHEMAI
SOLEI MARTINA UCHERKEMUR
- MLO SMECHER – JAN. 21, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 13, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED ER A 8:00AM EL MO ER A BELILIOU EL MO MENGEMELDIIL ER A IKELESIA ER A KATOLIK (OUR LADY OF LOURDES) EL MO IETA SILS, E MO MEDAKL LOBENGKEL A NGELEKEL ER A TEMAI UCHERKEMUR. A OMERAEL A LMUUT EL MEI ER OREOR ER A 3:00PM
VICTORIANO YOSIWO
- NGELEKEL A EMIKO PEDRO ME A YOSIWO OLKERIIL
- MLO SMECHER – JAN. 26, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 13, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL LOMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E MOCHU ER A OLEKULL
HEATH REKLAI
- MLO SMECHER – JAN. 12, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SAT., FEB. 14, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BAI ER A NGERMETENGEL, NGEREMLENGUI EL MO IMIIT ER A SUELEB E TOBEDUNG EL MO MEDAKL ER A CHOLL, NGARAARD