Subed er a Kemeldiil / Cheldecheduch (Feb. 18-21)
🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts🕊️
Called Home to Be with the Lord
DANIEL “DANICH” KINTOL
- NGELEKEL A YOKO KINTOL ME A TAKESHI KINTOL
- MLO SMECHER – JAN. 28, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – WED., FEB. 18, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A SANTOS BORJA FUNERAL HOME EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI LOMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK EL MO ER A BELILIOU EL MO ER A PELELIU EVANGELICAL CHURCH EL TANG EL SIKANG E MO MEDAKL. EA OMERAEL A LMUUT EL MEI ER A OREOR ER A 4:00PM ER A OSISIU EL SILS
IUAO LEWIS SALVADOR
- MLO SMECHER – JAN. 22, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., FEB. 19, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A SACRED HEART CHURCH, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED EL MO ER A PALAU FUNERAL HOME AND CHAPEL EL NGA ER A AIRAI EL MO MENGEMELDIIL EL MO 12:30PM, E TUOBED EL MO ER A FISHERIES DOCK, E TUOBED A OMERAEL EL MO ER A BELILIOU EL MO ULTAB ER A BLIRIR ER A “DORM” E MOCHU ER A KLOU EL OLEKULL
UODELCHAD KERENGEL TESEI
- MLO SMECHER – JAN. 27, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – THU., FEB. 19, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A AIRAI KED CENTER E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A OIKULL
CALVIN MARTIN
- NGELEKEL A PKOI MALDANGESANG ME A MARTIN SWEI
- MLO SMECHER – JAN. 11, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – FRI., FEB. 20, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME AND CHAPEL LOMUCHEL ER A 9:30AM EL MO 12:00PM, E TUOBED EL MO MELAKL ER A NGARCHELONG
DIRRUTENGELII MONICA ISIMANG
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., FEB. 21, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A SAINT MICHAEL CHURCH EL NGA ER A NGERBECHED, EA URIUL ER A MISANG ENG MO KLOI ER A BLIL EL NGA ER A NGEBEKUU ER A NGERBECHED E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A TBERBOR ER A NGERKEBESANG, OREOR