Subed er a Kemeldiil (Feb. 27, 2026)

🕊️ Gone from Our Sight, Never from Our Hearts🕊️
Called Home to Be with the Lord

🌹🌹🌹🌹🌹

EBILEDIL KATSUE EBERDONG

  • MLO SMECHER – FEB. 07, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 27, 2026
  • A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLAI ER A EISEI, NGETKIB, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A ESBONG EL NGA ER A NGERULUOBEL

🌹🌹🌹🌹🌹

NGIRAKEBOU ANDRES MADRAISAU

***** AUDIO WILL BE PUBLISHED ONCE READY *****

  • MLO SMECHER – JAN. 31, 2026
  • SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 27, 2026
  • A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM E MO ULTAB ER A BLIL ER A TEBADEL EL TANG EL SIKANG E MOCHU ER A IKELESIA ER A CHEDAOL TELUNGALEK EL NGA ER A NGCHESAR, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BAI ER OLDIANG E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL

🌹🌹🌹🌹🌹