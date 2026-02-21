Subed er a Kemeldiil (Feb. 27, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
EBILEDIL KATSUE EBERDONG
- MLO SMECHER – FEB. 07, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 27, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 8:00AM EL MO ER A BLAI ER A EISEI, NGETKIB, AIRAI E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A ODESONGEL ER A ESBONG EL NGA ER A NGERULUOBEL
NGIRAKEBOU ANDRES MADRAISAU
***** AUDIO WILL BE PUBLISHED ONCE READY *****
- MLO SMECHER – JAN. 31, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., FEB. 27, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 6:30AM E MO ULTAB ER A BLIL ER A TEBADEL EL TANG EL SIKANG E MOCHU ER A IKELESIA ER A CHEDAOL TELUNGALEK EL NGA ER A NGCHESAR, EA URIUL ER A MISANG ENG MO ER A BAI ER OLDIANG E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E MO MEDAKL ER A KLOU EL OLEKULL