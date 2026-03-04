Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch (Mar. 6-7, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
BELSECHEL ARIBUK
- NGELEKEL A ARIBUK MA UMAI
- MLO SMECHER – FEB. 19, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – FRI., MAR. 06, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A SANTOS BORJA CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI EL LOMUCHEL ER A 9:00AM EL MO 12:30PM, E TUOBED A BELDOKEL EL MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A NGERKEBESANG, OREOR
ORIBECH KODEP-LIEB
- BECHIL A KINCIANO LIEB
- SILS ER A CHELDECHEDUCH – FRI., MAR. 06, 2026
- A CHELDECHEDUCH A MO ER NGII ER A BAI ER A MAIBEREL, MEDALAII, OREOR EL LOMUCHEL ER A 9:00AM EL MO TELIA EL SILS
- NGELEKEL A NGIRATERANG KODEP ME A OMERBANG MESEBELUU KODEP
- MLO SMECHER – FEB. 02, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., MAR. 07, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A IKELESIA ER A DELAL A KLENGIT EL RENG (IKELESIA ER A KATOLIK) EL NGA ER A MELEKEOK, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A BLAI ER A TERANG ER A MELEKEOK, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MO MEDAKL ER A OLEKULL ER A TECHOBEI
PERRY HIDEOS
- NGELEKEL A MLECHEI NAURA HIDEOS
- MLO SMECHER – FEB. 16, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL / CHELDECHEDUCH – SAT., MAR. 07, 2026
- A BELDOKEL A MO TUOBED ER A MORK ER A 7:00AM EL MO ER A IKELESIA ER A KATOLIK EL NGA ER A NGESANG, NGARAARD, EA URIUL ER A MISANG ENG TUOBED A BELDOKEL EL MO ER A BAI ER A KLEBEANG, E MENGEMELDIIL EL MO TELIAL SILS E MOCHU ER A OLEKULL