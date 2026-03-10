Subed ra Kemeldiil (Mar. 14-15, 2026)
Gone from Our Sight, Never from Our Hearts
Called Home to Be with the Lord
JANICE AGUON ADELBAI
- NGELEKEL A DILMOIUAI LILY SIMENG AGUON ME A MLE NGIRAUREKED TOBIAS AGUON
- MLO SMECHER – FEB. 20, 2026
- SILS ER A KEMELDIIL – SAT., MAR. 14, 2026
- A BELDOKEL A TUOBED ER A MORK ER A 7:30AM EL MO ER A BAI ER A MENGELLANG, NGARCHELONG E MENGEMELDIIL EL MO TELIA EL SILS E
FLAVIANO RUBASCH
- NGELEKEL A MARCIANA MIDAR OLKERIIL
- SILS ER A KEMELDIIL – SUN., MAR. 15, 2026
- A KEMELDIIL A MO ER NGII ER A PALAU FUNERAL HOME & CHAPEL EL NGA ER A NGETKIB, AIRAI ER A TUTAU EL MO SUELEB, E MOCHU MEDAKL ER A KLOU LOLEKULL ER A NGERBODEL, NGERCHEMAI, OREOR